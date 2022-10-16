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Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in Annesi vefat etti

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in annesi Hacer Erim hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Aydın Haberleri 16.10.2022, 14:32
Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in Annesi vefat etti
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AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in annesi Hacer Erim hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Nazilli’ye bağlı İsabeyli Mahallesi’ndeki evinde yatağından düşen Anne Erim, başından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hacer Erim’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan anne Erim’den acı haber geldi.

Yoğun bakımda tedavi gören Hacer Erim’in durumu ağırlaştı. Bekir Kuvvet Erim’in annesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

#Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erimin Annesi vefat etti #vefat #ölüm #hastane #genel #güncel #Kent09 #Aydın Haberleri
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