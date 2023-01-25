Altılı Masa öncesi Ankara'da büyük buluşma

Altılı masa toplantısı öncesi Ankara Genel Merkezde toplanan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçtaroğlu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı Türkiyer gündemine bomba gibi düştü. yarın toplanacak olan Altılı Masa öncesi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüşen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme konusunda bilgi alışverişi ve genel seçimlerde izlenmesi gereken yol haritası hakında konuşulduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca sızan bilgilere göre Büyükşehirlerden çıkacak Milletvekili Adayları hakkında bilgi alışverişi yapıldığı söylendi. Ankara Genel Merkezden alınan kulis bilgilerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "yarın herşey dünki gibi olmayacak" konusunda söylediği sızın bilgiler arasında.

Haber: Cemil Ağırbaşer