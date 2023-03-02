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Amatör telsizcilerden deprem konulu söyleşi

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Şubesi, toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde 1-7 Mart tarih aralığında, Deprem Haftası olarak anılan bu haftada, “Aydın’ın Depremselliği ve Bina-Deprem Dinamiği İlişkisi konulu eğitim ve söyleşi düzenledi.

Aydın Haberleri 02.03.2023, 23:23
Amatör telsizcilerden deprem konulu söyleşi
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Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Sekreteri, Jeoloji Mühendisi Anıl Özer, Aydın’ın depremselliği ve Büyük Menderes grabeninde oluşabilecek deprem dinamiği ile ilgili, çeşitli akademisyenlerin fikirlerini derlemiş ve katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, “deprem öldürmez, bina öldürür” söylemini esas alan bina-deprem ilişkisi konusunda da kendi uzmanlığına ait çalışmaları katılımcılara aktardı.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Şube Başkanı Semih Demirel yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Aydın’da 1. derecede deprem hassasiyeti olan bir bölge. Kahramanmaraş depreminde, kriz merkezi tarafından görevlendirildiğimiz bölgede yaptığımız çalışmalar esnasında, yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizi Aydın konusunda da düşünmeye sevk etmiştir. Dernek çatımız altında konu ile ilgili bir mühendis dostumuzun olması bizleri hızla bu konu üzerine eğilmemizi sağladı. İvedilikle bu konunun konuşulmasını ve düşünülmesini istiyoruz. Bu bilinçlendirme çalışması için söyleşi ve eğitimlerimiz devam edecektir.

Haber: Cemil Ağırbaşer

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