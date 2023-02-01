Anne-Baba çocuk merkezi minikleri eğitim hayatına hazırlıyor

İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Parkı'ndaki Güler Aydın Sosyal Tesisi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi, her hafta salı ve perşembe günleri 3-6 yaş arasındaki minikleri misafir ediyor. Merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde minikler için ücretsiz olarak bilişsel ve zihinsel gelişimlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve atölye çalışmaları düzenleniyor. 10:00-12:-00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyeler sayesinde çocuklar, akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirirken bir yandan da eğitim hayatına daha donanımlı başlamaları için gerekli olan bilgileri öğrenme imkanı buluyor.

Gökkuşağı yaptılar

Anne-Baba çocuk Merkezi’nde son olarak düzenlenen okul öncesi eğitiminde, miniklere gökkuşağının nasıl oluştuğu anlatıldı. Daha sonra çocuklar el, göz ve koordinasyon becerilerinin gelişmesi için renkli kağıtlar kullanarak gökkuşağı resimleri yaptı. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirildiği merkeze kayıt için başvuruların 444 71 14 numaralı telefon üzerinden yapılması gerekiyor.