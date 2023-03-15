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Arı durdu durdu iğneyi kendine batırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde hızını alamayan Ak Parti gurup sözcüsü Mustafa Arı, Aydın Büyükşehir Başkan Vekili ve meclis üyesi Barış Altıntaş'ı hedef alarak “tetikçisin sen” diyerek şovunu dışarıda sürdürdü. 

Aydın Haberleri 15.03.2023, 02:24
Arı durdu durdu iğneyi kendine batırdı
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı birinci oturumunda kentsel dönüşüm projelerinin Hükümet kanadı Bakanlıklar tarafından engellendiği söylemini hazmedemeyen Mustafa Arı, doğru cevapları yüzüne karşı tokat gibi indiren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel karşısında cevap verecek bir yüzü kalmayınca, hırsını Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis üyesi Barış Altıntaş'a "sende tetikçisin" ifadesini kullanarak okların hedefini çevirmeye çalıştı. 
Okların bir anda hedefi haline gelen ve Tetikçilikle suçlanan Altıntaş ise, sakin tavrı ve üslupla cevap vermesi AKP'li Ari'yı daha çok sinirlendirdi ve hakaretlerin arttırarak meclis dışında koridorlarda bağırmaya başladı. 

CHP meclis üyeleri ve Altıntaş'ın sakin tavırları takdir toplarken AKP'li Arı'nin agrasif tavırları tepkiye neden oldu. Kendi AKP’li meclis üyelerinin de tepkisini alan Mustafa Arı Büyükşehir Belediyesi önünde kendisini alkışlayacaklarını beklerken diğer meclis üyelerinin tepkisi ile karşılaştı.
Haber: Cemil Ağırbaşer

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