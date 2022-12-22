Flaş HaberJandarmadan kaçak alkol operasyonu
Son Dakika
Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
ASKİ, Karacasu yazır’da gölet genişletme çalışmasına başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor. Karacasu ilçesinin Yazır Mahallesi’ndeki sulama göletinde çalışma başlatan ekipler göletin kapasitesini artırıyor. Mahalle muhtarı Kazım Uysal yapılan çalışma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Aydın Haberleri 22.12.2022, 19:00
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor. Karacasu ilçesinin Yazır Mahallesi’ndeki sulama göletinde çalışma başlatan ekipler göletin kapasitesini artırıyor. Mahalle muhtarı Kazım Uysal yapılan çalışma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Gölette yaklaşık yüz bin metreküplük bir genişletmenin yapılmasının planlandığını ifade eden mahalle muhtarı Uysal, “Arazilerimiz oldukça geniş. 2 bin dönüm araziyi sulamak için kullanacağız. Bu arazileri sulamak için damlama sulama sistemine geçmeyi istiyoruz. Yapılan çalışmalar için başta Başkan Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Namaz Vakti 24 Aralık 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Adana Demirspor
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|13
|15
|14. Kasımpaşa
|13
|15
|15. Hatayspor
|13
|14
|16. Karagümrük
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Yeni Sayımız