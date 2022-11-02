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ASKİ Salavatlı’da 2 bin 500 metrelik isale hattını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Salavatlı’da 2 bin 500 metrelik isale hattını yeniliyor. Yapılan çalışmayla ilgili düşüncelerini paylaşan Salavatlı Mahallesi Muhtarı Kemal Uymaz “Her isteğimiz yerine getiriliyor. Yani Büyükşehir Belediyesi çalışıyor” ifadelerini kullandı. 

Aydın Haberleri 02.11.2022, 15:15
ASKİ Salavatlı’da 2 bin 500 metrelik isale hattını yeniliyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Salavatlı’da 2 bin 500 metrelik isale hattını yeniliyor. Yapılan çalışmayla ilgili düşüncelerini paylaşan Salavatlı Mahallesi Muhtarı Kemal Uymaz “Her isteğimiz yerine getiriliyor. Yani Büyükşehir Belediyesi çalışıyor” ifadelerini kullandı. 

Aydın genelinde sağlıklı, uzun ömürlü ve kesintisiz altyapı için gece-gündüz çalışan ASKİ, Sultanhisar’ın Salavatlı Mahallesi’nde de vatandaşların yüzünü güldüren bir çalışmaya daha imza atıyor. Mahallenin isale hattını yenilemeye başlayan ASKİ ekiplerinin çalışmalarını değerlendiren mahalle muhtarı Uymaz, “Burada 35-40 yıllık bir isale hattı vardı. Zamanında imece usulü yapıldığı için vatandaşların bahçesinden geçiyordu. Fakat zamanla aşındığı için sık sık patlıyordu. Ayrıca vatandaşların bahçelerinden geçmesinden dolayı arıza durumunda arızayı bulmak için ayrı bir sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi 2 bin 500 metrelik isale hattı çalışması yapılıyor. Kullanılan borular ömürlük. Bir daha bu hatla ilgili bir sorunumuz olmayacak. Bu hattan mahallemizin 24 saat akan kullanma ve içme suyu geçecek. Boru hattının yapıştırma işlemleri bitti, şimdi gömme işlemine geçildi” dedi. 

Salavatlı Mahallesi’nde ASKİ’nin birçok yerde altyapıyı yenilediğinin altını çizen Uymaz, “Mahallemize her türlü desteği alıyoruz. ASKİ’nin yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da çok güzel çalışmalar yürütüyor. Bir makineye ihtiyacımız olduğunda, bir arıza meydana geldiğinde zaman geçirmeden yanımızda oluyorlar. Yani Büyükşehir Belediyemiz çalışıyor. Her isteğimiz yerine getiriliyor. Bundan iyisi can sağlığı. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

#ASKİ Salavatlıda 2 bin 500 metrelik isale hattını yeniliyor #Aydın Haberleri #aski #Özlem Çerçioğlu #Kent09 #genel #güncel
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