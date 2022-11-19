Aski’den Nazilli Pirlibey’e 35 milyon liralık yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aydın’ın dört bir tarafında eşzamanlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Nazilli’nin Pirlibey Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmasında yaklaşık 16 kilometrelik içme suyu hattı, 10 kilometre de kanalizasyon hattı yapılacak. Mahalleye üstyapıyla birlikte 35 milyon liralık yatırım yapılacak.

Çalışmaların başladığı mahallede incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Barış Altıntaş, çalışmaların kısa bir sürede bitirileceğini söyledi. Altıntaş, altyapı çalışmasının mahalleye hayırlı olmasını dilerken, Pirlibey Mahalle Muhtarı Mustafa Kaner ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Mahallede altyapı çalışmaları bitirildikten sonra üstyapı çalışmaları da yapılacak.