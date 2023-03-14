Aydın Ak Parti kulisleri iyice hareketlendi

Aydın’da ise milletvekilliği aday adayları belli olmaya başladı. Ak Partide birçok isim aday adaylığını açıklarken, bazı isimler ön plana çıkmaya başladı. Dün gerçekleşen Aday Adayı açıklamaları Ak Parti cephesinden peş peşe geldi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzenlediği basın toplantısı ile bu kararını açıklayan Tuncer, başaracağına inandığını belirterek Urfalı bir babanın ve Aydınlı bir annenin evladı olarak Aydın'ı TBMM'de temsil etmek istediğini söyledi.

Aynı saatlerde ise Söke’de Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı’nın veliahtı olarak görünen iş adamı Mustafa Akıllı’da basın toplantısı düzenleyerek Ak Parti’den aday adaylığını açıkladı.

Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Hüsnü Elbir düzenlediği basın toplantısına; eşi Ülkü ve kızı Duygu Elbir’in yanı sıra, ilçe yönetim kurulu, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları başkanları ile partililer de katılarak destek verdi.

Milletvekilliği aday adayı olarak başvuru yapan isimlerden biri de iş adamı Ramazan Subaşı oldu. Bugüne kadar AK Parti Aydın teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan Subaşı, adaylık başvurusunu AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Bir günde milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaşayan Aydın Ak Parti teşkilatı yoğun bir gün yaşadı.

Mevcut Milletvekili olan Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Evrim Kuvvet ve Rıza Posacı cephesinden ses çıkmazken aday adaylığı için başvuru yapanlar arasında Umut Tuncer ve Ramazan Subaşı öne çıkıyor.

Kulislerinden gelen bilgilere göre 3 dönem kuralı olan Ak Partide Mustafa Savaş’ın adaylığı zor görülürken, Metin Yavuz ve Bekir Evrim Kuvvet’in kırmızı kalem yediği konuşuluyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Ak Partide yaşanan bu gelişmeler sonucunda yarışın kızıştığı ve buna göre ilk üçe girecek adayların isimleri şu şekilde sıralandı:

1. Ramazan Subaşı

2. Umut Tuncer

3. Rıza Posacı

4. Ömer Özmen

Haber: Cemil Ağırbaşer