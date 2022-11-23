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Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 3 milyar 25 milyon TL
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 3 milyar 25 milyon TL olarak belirlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Aydın Haberleri 23.11.2022, 22:35
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 3 milyar 25 milyon TL olarak belirlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantının başlangıcında Aydın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sunum yapıldı. Görevliler, farkındalığı arttırmak için Başkan Çerçioğlu ve kadın meclis üyelerine turuncu atkı dağıttı. Başkan Çerçioğlu, toplantı boyunca atkıyı boynundan çıkartmadı.
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