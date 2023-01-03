Aydın Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlılara çok daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu genişletiyor. Yaklaşık 58 milyon 150 bin liralık bedelle toplam 60 araç satın alınırken, araçlar Atatürk Kent Meydanı’nda sergileniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, araç filosunu sürekli genişlettiklerini hatırlattı.

60 araçtan tescil işlemleri bitenler Atatürk Kent Meydanı’nda sergilenirken Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu Aydınlılara her zaman daha iyi hizmet vermeyi görev edindiklerini söyledi. Hep daha iyi hizmet verebilmek için de gerekli olan araç filosunu sürekli genişlettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Aydın halkına hayırlı, uğurlu olsun. Planlamalarımızla, geçen süreçte araç filomuzu sürekli yenileyip büyüttük. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için satın aldığımız 60 aracı daha hizmete alıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kalitesi her geçen gün artmaya devam edecek” şeklinde konuştu.