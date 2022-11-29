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Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın’ı renklendiren çiçekleri kendi üretiyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi üretim sahasında yetiştirdiği çiçeklerle Aydın’ın dört bir yanını güzelleştiriyor. Dört mevsim üretim yapılan seralarda kış aylarında menekşe, mini menekşe, Çin karanfili, kasımpatı, godetya türünde çiçekler yetiştiriliyor.
Aydın Haberleri 29.11.2022, 06:34
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi üretim sahasında yetiştirdiği çiçeklerle Aydın’ın dört bir yanını güzelleştiriyor. Dört mevsim üretim yapılan seralarda kış aylarında menekşe, mini menekşe, Çin karanfili, kasımpatı, godetya türünde çiçekler yetiştiriliyor.
Aydın’ın 17 ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında, kendi ürettiği çiçeklerin dikimini yapan ekipler, bu çiçeklerle estetik figürler de oluşturuyor. Aydın’ın dört bir tarafında görsel zenginlik sunan Büyükşehir ekipleri, mevsimine uygun çiçek türleri ile kenti renk bahçesine dönüştürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreten belediyecilik anlayışıyla çiçek yetiştirerek Aydın’ı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.
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