Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine Çaparı Ve Sakız Koçu Dağıtımına Devam Ediyor

Aydın il genelinde yapılan dağıtımlarla kadınların koyunculuğa başlayıp aile ekonomilerine destek olmaları sağlanıyor. Kırsal kalkınma projelerine özel önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da koyun dağıtımına başladı. Nesli yok olmak üzereyken dünya üzerindeki son sürüsü Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınan Çine çaparı koyunları çoğaltıldı ve dağıtımına başlandı. Aydın yöresinin kalan son yağlı kuyruklu koyunu olan Çine çaparı koyunlarını teslim alan kadınlar memnuniyetlerini ifade edip Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Diğer taraftan, uzun yıllardır yapıldığı gibi sürülerini büyütmek ve verimi yüksek sakız ırkına evriltmek isteyen üreticilere de sakız koçlarından hibe ediliyor.

Meclis üyesi Altıntaş: Vatandaşlarımızın yanındayız

Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Barış Altıntaş, “Tarıma ve vatandaşlarımıza verdiğimiz desteklerimiz kapsamında Çine çaparı hibe ediyoruz. Bu destekle aile ekonomilerine katkı anlamında yararlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumda ailelere bir nebze olsun Büyükşehir Belediyemizin katkısı olması için de hep birlikte çalışıyoruz. Bu proje, Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun tarımla ilgili çok ciddi projelerinden bir tanesi. Biz bu nesli koruma altına almanın yanı sıra çok zor durumda yaşayan vatandaşlarımıza da destek olmanın gayesi içerisindeyiz. Çine çaparı bunun tek bir örneği. Vatandaşlarımızın neye ihtiyaçları varsa her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Kadınlar koyunculuğa başlıyor

Çine çaparı hibesinden yararlanan Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi’nden Selcan Moran duygularını, “Böyle bir katkıda bulunduğu için Özlem Başkanımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir destek sağladı. Kadınlara bir girişim sağladığı için çok memnun kaldık. Çok heyecanlıyım, bu yolda ilerleyip kendimi geliştirmek isterim. Kadınların her alanda kendilerini ilerletmelerini isterim. Buna ben de dahilim. Güzel bir şekilde yol kat edeceğiz” sözleriyle ifade etti.

‘Kırma olan koyunlarımı sakız yapacağım’

20 yıldan fazla bir süredir koyunculuk yaptığını belirten Bozdoğan’ın Yeşilçam Mahallesi’nden Filiz Cezaroğlu, “40 kadar koyunum var, hepsi kırma. Onları çoğaltmam ve sakız ırkına dönüştürmem için Özlem Hanım koç gönderdi. Artık sakız koyununa dönmeyi düşünüyoruz. Sakız koyununun süt ve yavru verimi yüksek. Desteği için kendisine teşekkür ederiz. Zaten her konuda desteklemede bulunuyor. Hayvancılık üzerinden geçimimizi sağlıyoruz. Koyunlarımın sütünden yararlanıyorum, peynir yaparak satıp kazancımı sağlıyorum. Bundan sonra daha da verimli olacağını düşünüyoruz. Bu koç desteklemesi bizim için daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

‘Çine çaparı neslini koruyacağım’

Buharkent’in Kızıldere Mahallesi’nden Serpil Tunç ise “Öncelikle Özlem Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Duygularım çok güzel, çocukluğuma döndüm. İlk defa koyunculuk yapacağım, inşallah iyi olur. Kendi ayaklarımın üzerinde güçlü bir kadın olmak için Özlem Hanım sayesinde koyunculuğa başlayacağım. Allah nasip ederse de ilerisi gelir. Başvuruya gittiğimizde Çine çaparıyla ilgili bilgi verdiler. Çoğaltmayı düşünüyorum. Çoğalttığımda nesli tükenmek üzere olan bir ırkı satıp da bitirmek istemem” dedi.