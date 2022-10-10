Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Cumhuriyet Bayramı’ Temalı Yarışma Düzenliyor

Yarışma anaokulu ve ilkokul öğrencileri için resim; ortaokul öğrencileri için resim, şiir; lise öğrencileri için de resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere zekâ beceri oyunları, akıllı saat, tablet bilgisayar, elektrikli scooter’ın yanı sıra diğer tüm katılımcılara malzemeli resim çantası armağan edilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhuriyeti yaşatacak olan öğrencilerin yaratıcı eserler ortaya çıkaracağına inandıklarını belirtti.

Son başvuru 24 Ekim

Katılımcılar eserlerini 24 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/Aydın adresine kargoyla ya da elden teslim edebilirler. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabilir.