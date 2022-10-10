banner35

banner34

Son Dakika
banner43

Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Cumhuriyet Bayramı’ Temalı Yarışma Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünde öğrencilere yönelik “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı yarışma düzenliyor.

Aydın Haberleri 10.10.2022, 14:56
Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Cumhuriyet Bayramı’ Temalı Yarışma Düzenliyor
banner25

Yarışma anaokulu ve ilkokul öğrencileri için resim; ortaokul öğrencileri için resim, şiir; lise öğrencileri için de resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere zekâ beceri oyunları, akıllı saat, tablet bilgisayar, elektrikli scooter’ın yanı sıra diğer tüm katılımcılara malzemeli resim çantası armağan edilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhuriyeti yaşatacak olan öğrencilerin yaratıcı eserler ortaya çıkaracağına inandıklarını belirtti.

Son başvuru 24 Ekim

Katılımcılar eserlerini 24 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/Aydın adresine kargoyla ya da elden teslim edebilirler. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

#Aydın #Aydın Haberleri #haberler #son dakika #genel #güncel #Yasam #Kent09 #ege #ege Haberleri #Dünya #gündem #Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Temalı Yarışma Düzenliyor
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Leicester City 9 4
20. Nottingham Forest 9 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 7 8
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 7 1
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@