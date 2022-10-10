Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Cumhuriyet Bayramı’ Temalı Yarışma Düzenliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünde öğrencilere yönelik “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı yarışma düzenliyor.
Yarışma anaokulu ve ilkokul öğrencileri için resim; ortaokul öğrencileri için resim, şiir; lise öğrencileri için de resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere zekâ beceri oyunları, akıllı saat, tablet bilgisayar, elektrikli scooter’ın yanı sıra diğer tüm katılımcılara malzemeli resim çantası armağan edilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhuriyeti yaşatacak olan öğrencilerin yaratıcı eserler ortaya çıkaracağına inandıklarını belirtti.
Son başvuru 24 Ekim
Katılımcılar eserlerini 24 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/Aydın adresine kargoyla ya da elden teslim edebilirler. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|7
|1