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Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle koordineli olarak deprem bölgesine destek olmaya bugün de devam ediyor.
Aydın Haberleri 08.02.2023, 03:20
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 tır ve 1 kamyondan oluşan ikinci yardım konvoyu yola çıktı. Aydınlı vatandaşların da desteğiyle deprem bölgesine yeni yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor. Battaniye, giysi, çocuk bezi, çocuk maması gibi temel ihtiyaçlardan oluşan binlerce koli depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. Vatandaşlar, ihtiyaç malzemelerini Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ hizmet merkezlerine teslim edebilecekleri gibi 444 40 09 Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayarak bulunduğu yerden de teslim aldırabiliyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti ve desteklerine devam etme çağrısı yaptı.
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