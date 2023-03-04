Aydın Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Depremin olduğu ilk günden itibaren afet bölgesine destek olmaya devam eden, bölgeden Aydın’a gelen depremzedeler için de çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı. Tekstil Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak yaşadıkları stresten uzaklaşma fırsatı yakaladı.

Çocuklarla birlikte satranç oynayarak keyifli vakit geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı zamanda kum boyama, yüz boyama gibi etkinlikler de düzenledi. Çocuklar, Tekstil Park'ın içindeki trenle keyifli bir tur attılar. Deprem felaketinin yarattığı sıkıntıları bir an olsun unutarak neşeli anlar yaşayan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

‘‘Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioglu bize kucak açtı’’

Afet bölgelerinden Aydın’a gelen depremzede çocukların aileleri ise kentin sıcaklığını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, Büyüksehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Vatandaşlar, yaşadıkları acıları bir an olsun unuttuklarını belirterek, ‘‘Bu etkinlikler de her şey mükemmel olmuş. Çocuklarımız mutlu olunca biz de mutlu olduk. Başkan Özlem Çerçioğu'na teşekkür ederiz." diye konuştular.

Çerçioğlu, ‘‘Depremden en çok çocuklarımız etkileniyor. Biz de bu nedenle onlarla beraber olarak destek vermek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek sevindirmek istedik." dedi.