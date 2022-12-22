Aydın Büyükşehir Belediyesi ibadethane temizliklerini sürdürüyor

Camilerde düzenli aralıklarla yapılan temizlik çalışmalarında camilerin avluları, abdest alma bölümleri ve tuvaletleri yıkanıyor. İç bölümlerde halılar özel makine yardımı ile süpürülürken mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve pencereler ise tek tek siliniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ibadethanelerin temizliği konusunda uzun yıllardır titiz bir hizmet verdiklerini ifade etti. Camileri de Aydın'ın her köşesi gibi pırıl pırıl tuttuklarını belirten Başkan Çerçioğlu, manevi değeri olan bu hizmeti yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Vatandaşlar ve cami görevlileri ise temizlik çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirtip yapılan hizmet için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.