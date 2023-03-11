Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuyucak’ta yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi; hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara devam ediyor. Kuyucak’ta da yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Kuyucak ilçesi Yunus Emre Caddesi'ni yeniliyor. Kaldırımların yeniden düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile devam edecek olan çalışmalar, şerit çizgileri çekilerek ve yol işaretlemeleri yapılarak son bulacak.

Eş zamanlı olarak kentin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda belirli bir plan dahilinde önce altyapı sonra üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.