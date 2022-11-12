Aydın Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk anısına sevdiği eserleri seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde yapılan "Ata'ya Saygı Konseri"yle andı.

Birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerinin seyircilerle buluştuğu gecede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de sevdiği eserler seslendirildi. Dün akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve koro üyeleri tarafından solo olarak seslendirilen şarkılar izleyicilerden büyük alkış aldı. Geceye katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sanatla andığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.