Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nysa antik kenti sergisi

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki sergide fotoğrafçı Muhammed Diler’in objektifinden fotoğraflar yer alıyor. Sergi açılışında bir konuşma yapan Nysa kazısı başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Nysa antik kentinin önemine dikkati çekti. Nysa antik kentinin o dönemdeki ve günümüzdeki önemine vurgu yapan Öztaner, kazıya verdiği destekler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Nysa antik kentinin Aydın’ın en önemli kültür hazinelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, bu hazinenin ortaya çıkarılabilmesi için kazıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Karia Bölgesi’nin önemli kentlerinden olan Nysa, bugün tüm ihtişamıyla varlığını koruyor. Kazı başkanımız önderliğinde devam eden kazılarda birçok arkeolojik veriye ulaşıldı. Ulaşılan bu arkeolojik verilerin geçmişi aydınlatması bizleri çok memnun ediyor. Tarihçi Strabon’un ‘Çifte Kent’ diye tabir ettiği Nysa’nın günyüzüne çıkarılması için desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da katılırken sergi 12 Kasım’a kadar açık kalacak.