Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam çıkmadı

ASKİ Meclisi'de konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'da su ücretlerine 'sıfır' zam yapıldığını söyleyerek bunun Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarısı olduğunu dile getirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Meclisi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanı Mustafa Arı, ASKİ tarafından yapılan su zammını eleştirdi. Sözde su zammının halkın sırtına yük bindirdiğini söyleyen Arı'ya yanıt Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi.

Başkan Çerçioğlu, su ücretlerine 'sıfır' zam yapıldığını söyleyerek merkezi hükümet tarafından Aydın'a yatırım yapılmamasına rağmen kendilerinin Aydınlılar için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu'na destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Arı'ya elektrik, doğalgaz ve yakıt ücretlerine yapılan zamları hatırlattı.