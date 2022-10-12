Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tiyatro Atölyeleri başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyeleri bu yıl da oyunculuk eğitimi almak isteyen Aydınlıları bekliyor. 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenen atölyelerin kayıtları başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek tiyatro atölyelerinde çocuk ve genç grupları için kayıtlar 21 Ekim tarihine kadar yapılacak. Yetişkin atölyesine istekli olan Aydınlılar ise 28 Ekim tarihine kadar kaydını yaptırabilecek. Başlayan kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılıyor. Tiyatro atölyeleri tamamen ücretsiz düzenleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, oyunculuk eğitimi alıp sahne tozu yutmak isteyen her yaştan Aydınlıyı tiyatro atölyelerine beklediklerini söyledi.