Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahları sıcak çorba ikramına başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, havaların serinlemesiyle birlikte geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çorba ikramına başladı. Çorba ikramı vatandaşların güne sıcak bir çorbayla başlaması için özellikle pazaryerlerinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılıyor. Sabah erken saatlerde ikram edilen sıcak çorbadan alan vatandaşlar, bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde hazırlanıp özellikle pazaryerlerindeki çorba ikramından güne çok erken başlayıp kahvaltı yapma imkânı bulamayan pazarcı esnafı faydalanıyor. İkram, Aydın genelinde vatandaşların en yoğun olduğu yerler olan pazarlarda yapılıyor. Vatandaşlar ise çorba hizmeti için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.

Çorba ikramı bugün Aydın’ın en büyük pazarının kurulduğu Salı Pazarı’nda yapıldı. Çorba ikramı Efeler’de Zafer Mahallesi’nde beş farklı noktada (Zafer Meydanı, Yağcılar İçi, Ticaret Lisesi önü, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Bit Pazarı) yapıldı. Ayrıca dağıtım Bozdoğan’da pazaryeri içerisinde, Söke Bağarası Pazarı’nda, Nazilli Aydoğdu Mahallesi’nde ve Kuşadası’nda Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerinde de yapıldı.