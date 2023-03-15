banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni tarım ürünlerinin üretimine başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Çiftçi Merkezi’ndeki dikim faaliyetlerine devam ediyor. Aydın çiftçisinin üretebileceği alternatif tarım ürünlerinin deneme üretimlerinin yapıldığı merkezde, ekim-dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni ürünler toprakla buluştu.

Aydın Haberleri 15.03.2023, 16:42
Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni tarım ürünlerinin üretimine başladı
banner55
banner25

Ekonomik değeri yüksek ürünleri Aydın çiftçisi için üretmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Aydın Çiftçi Merkezi’nde bu yıl diğer ürünlerin yanında şeker otu olarak bilinen stevia, İzmir kekiği ve biberiye dikimi gerçekleştirdi. Aydın çiftçisinin daha fazla gelir elde edebilmesi için yeni ürün denemelerine devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, bu çerçevede dikimi yapılan bitkilerin çoğaltılarak vatandaşlara dağıtılacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu, üretimlerden elde edinilen deneyimleri de isteyen çiftçilerle paylaştıklarının altını çizdi.

#Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni tarım ürünlerinin üretimine başladı #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #toprak #Aydın Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 16 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@