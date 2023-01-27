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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden küçük Aile işletmelerine yem desteği 

Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerine yem desteklemesinde bulunmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan dolayı üretimin sekteye uğramaması için gerçekleştirilen yem hibesi bu kez Didim ve Kuşadası ilçelerindeki üreticilere yapıldı.

Aydın Haberleri 27.01.2023, 12:02
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden küçük Aile işletmelerine yem desteği 
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerine yem desteklemesinde bulunmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan dolayı üretimin sekteye uğramaması için gerçekleştirilen yem hibesi bu kez Didim ve Kuşadası ilçelerindeki üreticilere yapıldı. Küçük aile işletmelerinin ayakta kalması için yapılan hibeden iki ilçedeki 5 ve altında büyükbaşı olan tüm üreticiler faydalandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, desteklerin devam edeceğini söyledi. Üreticilere verilen desteklerde öncü olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yem desteklemesi devam ediyor. Yem desteklemesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem’in süt ve besi yemleriyle yapılıyor. Verilen destekten dolayı memnuniyetlerini ifade eden üreticiler Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. 

Barış Altıntaş: İnsanların artık dayanacak gücü kalmadı 

Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Barış Altıntaş, “Biz 17 ilçemizdeki hayvancılıkla uğraşan bütün küçük aile işletmelerine yem desteklemesinde bulunuyoruz. Sadece yem değil, toprakla uğraşan çiftçimize de desteklerimiz devam ediyor. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu ülkemizde desteğe ihtiyacı olan çiftçimizin yanındayız. Daha önce doğu bölgemizde dağıtım yapmıştık, şimdi batı bölgesindeyiz. Bu şartlarda Türkiye'de tarım ve hayvancılık ciddi sıkıntı içerisinde. İnsanların artık dayanacak gücü kalmadı. Vatandaşlarımızın emekli maaşıyla yem alıp hayvanlarına yedirdiğini düşünürsek, durumları gerçekten çok kötü. Bu durumda hayvanlarını kesecekler, topraklarını satacaklar; bu da tarım anlamında ülkemizin geri gitmesi demek. Bu kadar toprak zenginliğinin içerisinde bu tip sıkıntıları yaşamak çok normal değil. Biz Aydın bölgesini Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ayakta tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Batıköy Muhtarı İnce: Krizlerden dolayı üreticilerimiz çok kötü durumda

Didim Batıköy’ün kadın muhtarı Fadime İnce, “Hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine destek verdiği için öncelikle Özlem Başkan’a çok teşekkür ederiz. Krizlerden dolayı maalesef üreticilerimiz çok kötü durumda. Küçük çiftçi bitmiş durumda ve desteğe gerçekten de çok ihtiyaçları var. Üreticilerimizin kimisi emekli, kimisi çiftçilik yapıyor. Özlem Başkan sayesinde küçük çiftçimim yüzü gülecek” şeklinde konuştu. 

Şaban Cepken: Yem fiyatlarından dolayı hayvanlarımı satmayı düşünüyorum

Batıköy Mahallesi’nde yaşayan üretici Şaban Cepken, 5 büyükbaşı olduğunu ifade etti. Hayvanlarının sütünü değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Cepken, “Sütü 8-8.5 liradan sütçüye veriyoruz. Vermediğimiz günlerde peynir yapıyoruz. Samanı ve yemi dışarıdan alıyoruz. Yemin çuvalı 320-330 lira. Emekli maaşı şu an 5 bin 500 lira oldu. Hayvanlarımız aç kalmasın diye emekli maaşımla yem alıyorum, ineklerime yediriyorum, başka bir şey yapamıyoruz. Bize hiçbir şey kalmıyor. Üretici zorlanıyor, yem çok pahalı. 10 çuval alsak 3 bin 300 lira yapıyor, bu da ancak 15-20 gün yetiyor. Yemin pahalı olmasından dolayı hayvanlarımdan birkaç tanesini satmayı bile düşünüyorum” dedi. 

Balat Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Halil Nalbant ise, “12 yaşımdan bu yana hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu pahalılıktan elimde ne sığır bıraktım, ne de koyun; hepsini sattım. Sadece üreticilik yapan birisiydim. Bundan sonra yapılmaz. Yapılacak durum kalmadı. Bir ineği olup da bir torba yem alamayan nice vatandaşlarımız var. Duyarlılığından ötürü Allah Özlem Başkan’dan razı olsun” dedi.

#Aydın Büyükşehir Belediyesinden küçük aile işletmelerine yem desteği #Aydın Haber #genel #güncel #Kent09 #Aydın Büyükşehir #Ege yem #Özlem Çerçioğlu #barış altıntaş
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