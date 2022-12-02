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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden küçük aile işletmelerine yem desteği 

Üretimin desteklenmesi için üretici odaklı projeler geliştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerini üretimde tutma gayesiyle yem desteklemesinde bulunmaya devam ediyor. Proje kapsamında, il genelinde 5 baş ve altında büyükbaş hayvanı olan küçük aile işletmelerine yem desteklemesinde bulunuluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde üreticilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.  

Aydın Haberleri 02.12.2022, 14:40
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden küçük aile işletmelerine yem desteği 
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Üretimin desteklenmesi için üretici odaklı projeler geliştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerini üretimde tutma gayesiyle yem desteklemesinde bulunmaya devam ediyor. Proje kapsamında, il genelinde 5 baş ve altında büyükbaş hayvanı olan küçük aile işletmelerine yem desteklemesinde bulunuluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde üreticilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.  

Üreticileri merkeze alan projeler üretmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez de Buharkent üreticisine destek oluyor. Desteklemeler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem’in süt ve besi yemleriyle yapılıyor. Üreticiler verilen destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. 

Başkanvekili Altıntaş: Desteklerimiz devam edecek

Desteklemeyle ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş “Bu destek, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu tarıma verdiğimiz desteğin bir kısmı. 5 baş ve altında büyükbaşı olan üreticilerimize süt ve besi yemi desteğinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın her alanda olduğu gibi desteğe ihtiyacı var. Bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Sadece hayvan üreticisi değil bütün alanlarda destekleme yapılması gerekiyor. Hayvancılıkla uğraşan da toprakla uğraşan da çok zor durumda... Memur da, işçi de çok zor durumda. Bütün herkese Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dokunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘Pahalılıktan dolayı zorlanıyoruz’

Pahalılıktan dolayı üretimde çok zorlandıklarını söyleyen üretici Emine Başal, “Bu pahalılıkta memnun kaldık. Hayvancılık yapmakta her şey pahalı olduğu için zorlanıyoruz. Yem fiyatları yüksek, bu da bizi zorluyor. Bir hayvanım ayda bir çuvaldan fazla yem tüketiyor. Bu aldığımız yem bizi 2 ay idare eder. Bu da bizi rahatlatacak. 2-3 ay yem almayı düşünmeyeceğiz. Hayat pahalılığından, her şeyin pahalı olmasından dolayı hayvancılık zor. Gitgide bize zorluyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğinden çok memnun kaldık. Özlem Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 

‘Diğerlerini sattım, üç hayvanım kaldı’

Günümüz şartlarında geçinmenin zor olduğunu söyleyen Mehmet Çiftçi “Hayvancılık yapıyorum, diğerlerini sattım, şu anda üç hayvanım kaldı. Geçinemiyoruz, bizim yan gelirimiz olmasa geçinemeyiz. Kimisi emekli aylığıyla geçinilir diyor, biz emekli aylığıyla da geçinemiyoruz. Yan gelirimiz var ki öyle geçinebiliyoruz. Zeytinimiz, incirimiz olduğu için kurtarıyoruz. Yoksa olmayacak” ifadelerini kullandı. 

‘Destek almadığımız için zorlanıyoruz’

Bir ineği ve yeni doğan bir buzağısı olduğunu söyleyen Raziye Emere “Geçen yıl gebe olarak aldığımız inek doğum yaptı. Bu yıl sütünü yeni almaya başladık. Yem fiyatları pahalı. Biz destek almadığımız için zorlanıyoruz. Eğer gideri karşılamayacak olursa zararda olacağız. Sadece yem de değil; bunun yanında samanı, yoncası var. Hayvancılık zor. Sabahleyin 6.30’da kalkıyorum. Çocuklarımı okula gönderip 9.30’a kadar hayvanlarımla ilgileniyorum. Akşam yine sağım ve bakım için ilgileniyoruz. Özlem Çerçioğlu hanımefendiye desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz, desteklerin devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.  

‘Fiyatlar aldı başını gitti’

Bir başka üretici Mehmet Üstünova ise “Üçü inek ikisi buzağı beş hayvanım var. Son dönemde zorlamaya başladı, zorlanıyoruz. Küçük üretici bence bitmek üzere. Küçük üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Fiyatlar aldı başını gitti. Yem, buğday, saman… Her şey çıktı. Hakkından gelemiyoruz. Bu yem desteklemesi bizi bir ay rahatlatacak. Bu ekonomik durumda küçük üreticiye destek lazım. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu desteği verdi. Destekleri için Özlem Başkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

#Aydın Büyükşehir Belediyesinden küçük aile işletmelerine yem desteği #Özlem Çerçioğlu #barış altıntaş #Aydın Haberleri #yem desteği #genel #güncel #Kent09
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