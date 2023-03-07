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Aydın Büyükşehir, Kupa Voley’de Sarıyer’i konuk edecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu’nda Çeyrek Final karşılaşmasında yarın Sarıyer’i konuk edecek.
Aydın Haberleri 07.03.2023, 10:41
Kadınlar Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Çeyrek Final karşılaşmaları yarın oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı yarın saat 17.00’de Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada galip gelen taraf dörtlü finallere adını yazdıracak.
Aydın Büyükşehir, Sarıyer karşısında galip gelmesi durumunda dörtlü finallerde V. Bank-Galatasaray maçının galibi ile eşleşecek.
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