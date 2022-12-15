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Aydın'da 22 işletme cezadan kaçamadı

Aydın genelinde yapılan gıda denetimlerinde Kasım ayında 22 işletmeye 786 bin 808 TL ceza yazıldı.

Aydın Haberleri 15.12.2022, 11:48
Aydın'da 22 işletme cezadan kaçamadı
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 22 gıda işletmesine 786 bin 808 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 2 bin 154 adet gıda üretim yeri, 13 bin 605 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Kasım ayında gıda üretim yerlerine 346 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 296 adet olmak üzere toplam bin 642 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 56 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 22 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 786 bin 808 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde 787 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 261 bin 648,44 kg kuru incir, 99 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 376 bin 513,96 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 886 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 5 milyon 638 bin 162,40 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Kasım ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 46 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 9 adet, üretim yerleri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 59 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 39 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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