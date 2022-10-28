Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Program çerçevesinde Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Kutlamalar, yarın Aydın Valiliği'ndeki tebrikat, İstasyon Meydanı'ndaki kutlama ve akşamındaki kabul törenleri ile devam edecek.