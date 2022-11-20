Aydın'da kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Aydın il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Fırtına ile birlikte kuvvetli yağış uyarısı

Aydın, yarın sabah saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisine girecek. Konu ile ilgili meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yarın sabah saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın merkez ve batı ilçelerinde İncirliova, Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Germencik, Söke, Kuşadası ve Didim kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.