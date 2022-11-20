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Aydın'da 'Wow Beauty Hair and Make Up' güzellik salonu kapılarını açtı

29 yaşındaki genç kadın girişimci Seray Ellara Ersoysal ve ortağı Ümmühan Terzi Künden'in ortaklığıyla "Wow Beauty Hair and Make Up" Girne Mahallesi'nde görkemli bir açılışa sahne oldu. 

Aydın Haberleri 20.11.2022, 12:56
Aydın'da 'Wow Beauty Hair and Make Up' güzellik salonu kapılarını açtı
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29 yaşındaki genç kadın girişimci Seray Ellara Ersoysal ve ortağı Ümmühan Terzi Künden'in ortaklığıyla "Wow Beauty Hair and Make Up" Girne Mahallesi'nde görkemli bir açılışa sahne oldu. 

Gerçekleştirilen açılışa CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vk. Barış Altıntaş, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman yanı sıra birçok misafir katıldı.

Seray Ellara Ersoysal, hayalini kurduğu bir salonun açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Seray Ellara Ersoysal, açılış sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "12 senedir makyaj sanatçısıyım hep böyle bir güzellik merkezi hayal ettim ve genç yaşımda böyle bir güzellik merkezi açarak büyük bir hayalimi gerçekleştirdim. Ortağım Ümmühan Terzi Künden'de Aydın'da oldukça popüler bir güzellik uzmanı, iki usta el birleşince sonuç da muhteşem oldu. Böyle bir salonun Aydın'a enerji getireceğine inanıyoruz. Salonumuzda her türlü hizmetimiz mevcut, cilt bakımından epilasyona saç bakımına tüm hizmetlerimiz mevcut. Tüm kadınlara korkmadan hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum. İçinizdeki çılgın kadını ve sesi dinlemenizi öneriyorum. Bugün bu açılışta bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum, varlıkları benim için gerçekten büyük bir güç" dedi.

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