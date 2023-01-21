Aydın'da yeni amatör Spor Kulübü kuruldu

Ovaeymir mahallesini temsilen kurulan Ovaeymir Spor Kulübünün Yeşil Beyaz renkler olarak belirlendi. Müjdat Güzel'in Kulübün kurucu Başkanı olurken, Yönetim kurulu Rıdvan güzel, Oğuz Güzel, Güler Çıbık ve Süleyman Çelik oldu.

Kulüp Baskanı Müjdat Güzel "amaçlarını Ovaeymir'de bulunan genç nesillere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, kulüp bazında desteklemek, yeteneklerini on plana çıkarmak güçlü bir spor ortamı oluşturmaktır. Bu kapsamda kurduğumuz takım için tüm Ovaemir ve Aydın halkından desteklerini bekliyoruz. Gençlerimizin kahve kültüründen uzak, sokaktan uzak olabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Amacımız bu kulübü iyi yerlere getirip genç nesillere emanet etmektir " dedi.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer