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Aydın'da zeytinyağı sıkım sezonu başladı

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın'da havaların soğuması ile birlikte zeytin hasadı ile birlikte zeytinyağı sıkım sezonu da başladı. Erken hasat edilen zeytinlerin sıkımıın başlaması ile birlikte 2022-2023 sıkım sezonuna start verilmiş oldu.

Aydın Haberleri 23.10.2022, 12:07
Aydın'da zeytinyağı sıkım sezonu başladı
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Aydın Köşk, Nazilli, Çine, Koçarlı başta olmak üzere zeytin üretiminin yoğun olduğu ilçelerde bulunan bazı fabrikalarda zeytin sıkımına başlandı. Bu yıl zeytinde rekolte ve kalitenin iyi olduğunu belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, taban arazilerde hasada başlandığını belirterek tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Bu arada faaliyete başlayan Çine Belediyesi'ne ait zeytinyağı fabrikasının da faaliyetlerine başladığı belirtildi. Zeytinyağı fabrikasının halka hizmet için kurulduğunu, vatandaşların zeytinlerini gönül rahatlığıyla sıktırabileceklerini belirten Çine Belediye Başkanı Ever Salih Dinçer, sıkım ücretlerinin ilerleyen günlerde belirleneceğini kaydederek, “Sıkım ücretleri henüz belirlenmedi. Üreticimize taşıma konusunda da yardımcı olacağız. Vatandaşlarımız talepte bulunurlarsa zeytinlerini kendimiz getirerek sıktıracağız. Çine'ye hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm hizmetlerimiz üreticilerimiz ve Çine halkımız için” diye konuştu.

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