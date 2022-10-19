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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aydın Girişimci İş Kadınları'dan Ortak Projesi’nde yeni dönem başladı

Aydın’lı kadınların sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmalarını amaçlayan proje ile kadınlar doyasıya spor yapmanın keyfini bu sezonda yaşayacaklar.

Aydın Haberleri 19.10.2022, 13:45 19.10.2022, 13:51
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aydın Girişimci İş Kadınları'dan Ortak Projesi’nde yeni dönem başladı
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Aygikap basına yaptığı açıklamada;

Aydın Gençlik Spor ve İl Müdürü Cenap Filikçioğlu’nun öncülüğünde, AYGİKAP tarafından düzenlenen Ücretsiz Pilates ve Zumba Spor etkinliği geçen sene 100 kadının katılımı ile büyük ses getirdi. Proje bu sene de kadınların talepleri nedeni ile AYGİKAP kurucularından BETÜL ESKİ’nin desteğiyle tekrar başlıyor... Hatice Özkan rehberliğinde Zumba Pilates dersleri 24 EKİM 2022 Saat 21.00- 22:30’da tekrar başlayacaktır. Kadınların yoğun katılımı ile ses getiren proje tekrar başlıyor... “Spor Yap Sağlıklı Yaşa” sloganıyla tüm kadınları Zumba ve Pilates etkinliğine bekliyoruz.

İfadelerine yer verdi.

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