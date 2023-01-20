Aydın siyasetini karıştıracak kulis bilgileri
Ankara’dan sızan kulis bilgileri ve iddialara göre Aydın siyaseti baştan şekilleniyor gibi görünüyor. Ak Parti kanadında soğuk duş etkisi yaratacak iddialar ve sıralamalar kafaları epey karıştıracak görünüyor.
Aydın siyasetinde sular durulmaz iken kulislerden sızan bilgilere göre adaylar kesinleşti haberi kulaktan kulağa fısıldanmaya başladı. Ankara ve Aydın kulislerinde Ak Parti, MHP, CHP ve Emek Bileşenleri adayları kesinleşti gözüyle bakılıyor.
Buna göre garanti olarak görülen adaylar şu şekilde: Ak Parti adayları 1. Sırada Ömer Özmen, 2. Sırada Mehmet Erol, 3. Sırada ise Rıza Posacı olduğu gelen bilgiler arasında.
MHP adayı ise tek ve ilk sırada kesinleşti gözüyle bakılan Burak Pehlivan olduğu söyleniyor.
CHP kanadında ise kesin gözle baktığı 1. Sırada Bülent Tezcan yer alıyor.
Emek Bileşenleri cephesinde ise TİP’ten Serra Kadıgil olduğu bilgiler arasında.
Ankara kulislerinden alınan bilgiler doğrultusunda kulaktan kulağa yayılan bilgiler Aydın siyasetinde çok şey değişeceğini gösteriyor. Özellikle Mustafa Savaş ve Metin Yavuz gibi isimlerin saf dışı bırakıldığı bilgisi bakalım Ak Parti içerisinde nasıl karşılanacak.
Haber: Cemil Ağırbaşer
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