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Aydın Tekstil Park'taki festival yarın sona eriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali" yarın son buluyor.
Aydın Haberleri 22.01.2023, 18:46
Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen ve Erzurum kültürüyle Aydın kültürünün buluştuğu "Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali" binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Türkiye'nin en doğusuyla en batısının bir araya getirildiği festivalde bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'yla halk oyunları ekibi izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Festivale katılan herkese teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin ilk nefesini aldığı Erzurum'la kurtuluş coşkusunun yaşandığı Aydın'ın kültürlerini bir araya getirdik. 10 gün boyunca Aydın dışından ve Aydın'dan binlerce vatandaşımız bu coşkuyu hep birlikte yaşadı. Kültürlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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