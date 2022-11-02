Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u Makamında ziyaret etti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimini kabul eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Borsası’nın yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası yönetimini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a takdim ederek, yeni hizmet döneminde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çondur,” Aydın Ticaret Borsası seçimlerin tamamlanmasının ardından Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek Borsamız yönetimini takdim ettik. Borsamızın mevcut çalışmaları ve ilimize katkı sağlayacak projelerimizi paylaştık. Aydın’ın gelişimi yönünde yapılacak tüm çalışmalarda borsamızın üzerine düşen görevi yerine getireceğini ilettik” dedi.

Ziyaretin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın’ın yöresel ürünleri takdim edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’a, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Adem Türkmen ve Mehmet Akkan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz eşlik etti.