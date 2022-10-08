Aydın Ticaret Borsası’nda, Yönetim belirlendi
Aydın Ticaret Borsası’nda, 1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen Meclis Üyeliği seçimlerini takiben İlçe Seçim Kurulu gözetiminde Meclis Asil Üyeleri oy kullanarak Yönetim, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini belirlediler.
Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeleri, İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimde Aydın Ticaret Borsası’nı 2022-2026 yıllarında temsil edecek olan yönetim kadrosunu oluşturdu. 14 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşen seçimde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri, Meclis Başkanı ve Başkan Vekilli belirlendi.
14 meclis üyesinin oy kullandığı ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı’na A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Fevzi Çondur seçildi.
Seçimlerin sonrasında güven tazeleyerek Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar seçilen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, seçimlerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Büyük bir sorumluluk üstlendiklerini, bu sorumluluğun yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getirebilmek için uyum ve istişare içerisinde çalışacaklarını belirten Çondur, “Geçtiğimiz dönem içerisinde kentimiz ve bölgemiz ekonomisi adına birçok önemli projeyi hayata kazandırdık. Yeni hizmet döneminde üyelerimizden ve ilimizden aldığımız güç ile ilimiz ekonomisini ve üyelerimizin menfaatlerini ilgilendiren projelere hep beraber imza atacağız. Bu doğrultuda borsamıza ve ilimize kazanımları dolayısıyla üyelerimiz başta olmak üzere Aydınlı hemşehrilerimizin ve paydaş kurumlarımızın, Borsamız ile istişarede bulunarak öneri ve taleplerini iletmelerinden memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Seçimlerimizin ilimize hayırlı olmasını temenni eder, seçim sürecine katkılarından dolayı meclis üyelerimize ve disiplin kurulu üyelerimize teşekkür ederim.” dedi.
Aydın Ticaret Borsası’nın 4 yıllık Yeni Hizmet Döneminin Görev Dağılımları ise şu şekilde oluştu:
AYDIN TİCARET BORSASI MECLİS VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
A.BAHRİ ERDEL MECLİS BAŞKANI
RIZA UYAR MECLİS BAŞKAN YARD.
ALİ ÇEVİK MECLİS BAŞKAN YARD
FEVZİ ÇONDUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CENGİZ ÜLGEN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
YAKUP ER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KAZIM GÜNAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CİHAN CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ABDÜLKADİR YILDIZ MECLİS ÜYESİ
AHMET ŞENEL MECLİS ÜYESİ
MUSTAFA AKDAM MECLİS ÜYESİ
MEHMET ALİ AVCU MECLİS ÜYESİ
ADEM TÜRKMEN MECLİS ÜYESİ
MEHMET AKKAN MECLİS ÜYESİ
AYDIN TİCARET BORSASI DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
SERDAR ÇAPAKÇIOĞLU DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
MEHMET BAKKAL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
OSMAN ADALIOĞLU DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
HALİL İBRAHİM ŞENYURT DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
ERKAN TEMEL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
ŞENOL KARABUDAK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ
A.BAHRİ ERDEL TOBB GENEL KURUL DELEGESİ
CENGİZ ÜLGEN TOBB GENEL KURUL DELEGESİ
RIZA UYAR TOBB GENEL KURUL DELEGESİ
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