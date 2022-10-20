banner35

banner34

Son Dakika
banner43

Aydın Ticaret Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) yeni yönetim kurulu, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Haberleri 20.10.2022, 18:09
Aydın Ticaret Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
banner25

Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) yeni yönetim kurulu, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Çerçioğlu yeni seçilen yönetim kuruluna ve AYTO Başkanı Ülken'e görevlerinde başarılar diledi. AYTO Başkanı Ülken ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ziyarette AYTO Başkanı Ülken’e AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit ile AYTO Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de eşlik etti.

#Aydın Haberleri #Aydın Ticaret Odasından Başkan Çerçioğluna ziyaret #Kent09 #genel #güncel #Özlem Çerçioğlu #hakan ülken #Ticaret odası
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Brentford 11 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 11 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 9 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 9 22
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Celta Vigo 10 10
14. Espanyol 9 9
15. Mallorca 10 9
16. Getafe 10 9
17. Girona 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@