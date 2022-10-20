Aydın Ticaret Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) yeni yönetim kurulu, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu yeni seçilen yönetim kuruluna ve AYTO Başkanı Ülken'e görevlerinde başarılar diledi. AYTO Başkanı Ülken ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ziyarette AYTO Başkanı Ülken’e AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit ile AYTO Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de eşlik etti.