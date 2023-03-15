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Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinden başlamak üzere yeni bir yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın Haberleri 15.03.2023, 16:58
Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek
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Geçtiğimiz hafta yağışlı havanın ardından Aydın’a güneşli hava etkisini sürdürüyordu. Son verilere göre Aydın’ın batı kesimlerinden başlamak üzere yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı, Pazar parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

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