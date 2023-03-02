banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Aydın’a hafta sonu yağışlı hava geliyor

Aydın’da Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın Haberleri 02.03.2023, 11:33
Aydın’a hafta sonu yağışlı hava geliyor
banner55
banner25

Aydın’da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek. Meteoroloji verilerine göre, Cumartesi başlaması beklenen yağışların 3-4 gün etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 24, yarın çok bulutlu 20, Cumartesi sağanak yağışlı 15, Pazar Sağanak yağışlı 15, Pazartesi sağanak yağışlı 16 derece olması bekleniyor.

#Aydına hafta sonu yağışlı hava geliyor #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #yağış #fırtına #sağnak
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 02 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@