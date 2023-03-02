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Aydın’a hafta sonu yağışlı hava geliyor
Aydın’da Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Aydın Haberleri 02.03.2023, 11:33
Aydın’da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek. Meteoroloji verilerine göre, Cumartesi başlaması beklenen yağışların 3-4 gün etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 24, yarın çok bulutlu 20, Cumartesi sağanak yağışlı 15, Pazar Sağanak yağışlı 15, Pazartesi sağanak yağışlı 16 derece olması bekleniyor.
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