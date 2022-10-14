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Aydın’da yeni yetenekler için konservatuvar zamanı

Her yıl çeşitli atölye çalışmalarıyla Aydınlılarla buluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bu yıl da atölye çalışmalarına başlıyor. Atölye çalışmalarında ritimden Latin danslarına her renkten etkinlik düzenlenecek.

Aydın Haberleri 14.10.2022, 16:26
Aydın’da yeni yetenekler için konservatuvar zamanı
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Her yıl çeşitli atölye çalışmalarıyla Aydınlılarla buluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bu yıl da atölye çalışmalarına başlıyor. Atölye çalışmalarında ritimden Latin danslarına her renkten etkinlik düzenlenecek.

Yeteneklerini keşfetmek ve ilerletmek isteyen Aydınlılara her yıl kapılarını açan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yeni dönem kayıtları başladı. Aydınlılar atölyelerde halk oyunları, bale, Latin dansları, çocuk korosu, “Bir Düm Bir Tek” ritim atölyesi ile müzik bölümüne başvurabilecek. 

Halk oyunları, Latin dansları, 7-10 yaş bale, 7-11 yaş çocuk korosu ve “Bir Düm Bir Tek” ritim atölyesine kayıt olmak isteyenler 5 Kasım Cumartesi gününe kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecek. Sınavla seçilen müzik bölümünün yetenek sınavı ise yine Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeteneklerini ilerletmek isteyen Aydınlıları konservatuvara davet etti.

#Aydında yeni yetenekler için konservatuvar zamanı #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Özlem Çerçioğlu #sanat
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