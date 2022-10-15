Aydınfest etkinlikleri ertelendi

Bartın Amasra'da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada son alınan bilgilere göre 40 maden işçisi şehit oldu. Yaşanan olay sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bartın Amasra'da gerçekleşen maden kazası nedeniyle Aydınfest çerçevesinde bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Acımız büyük" denildi.