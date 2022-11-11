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Aydın’ın 14 ayrı noktasında toplam 109 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde Aydın'ın 14 ayrı noktasında toplam 109 bin fidan toprakla buluştu.

Aydın Haberleri 11.11.2022, 21:30
Aydın’ın 14 ayrı noktasında toplam 109 bin fidan toprakla buluştu
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Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte bir çok ormanlık alan yok olurken, harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği ilan etti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Aydın'da toplam 109 bin fidan dikilerek geleceğe nefes olunacak. Aydın'ın 14 ilçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluştu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde bulunan kız öğrenci yurdu içerisinde gerçekleştirilen dikim etkinliğine ise yoğun bir katılım oldu. Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Aydın Valisi Aksoy, temennilerinin daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek olduğunu vurguladı.

“Hepimize görev düşüyor”

Aydın'ın yüzde 40'ının ormanlarla kaplı olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Bugün Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da bir ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Yeşil, oldukça önemli sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içerisinde çevreye duyarlılık oldukça önemli ve Türkiye genelinde de orman varlığının korunması ve sürdürülmesi oldukça değerli. Geçtiğimiz yıllardan itibaren ağaçlandırma noktasında önemli bir seferberlik gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde özellikle Orman Genel Müdürlüğümüzün büyük bir gayretiyle çok sayıda alan ağaçlandırılarak ekonomiye, ülkeye kazandırıldı. Aydın'a baktığımızda ise Aydın'ın yüzde 40'ı ormanlarla kaplı bir kent ve Türkiye ortalamasının üstünde bir orman varlığına sahip. Bunu korumak ve daha iyi bir noktaya taşımak da şu anda hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere de bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitemizin kampüsü içerisinde yurtlarımızın bulunduğu bölgede gençlerimizle, öğrencilerimizle birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Orman varlığımız oldukça önemli ormanlarımızın korunması bakımından bütün kurum ve kuruluşlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşüyor” dedi.

“Toplam 426 hektar alan zarar gördü”

2022 yılında Aydın'da gerçekleşen orman yangınlarında toplam 426 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Vali Aksoy; “Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız orman yangınları hepimizi üzdü, yordu ve bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımız işbirliği içerisinde yangınlara müdahale konusunda ortak bir çalışma içerisinde faaliyetlerine devam etti. Önceki yıl orman yangınlarımız daha yoğundu, geçen yıl bir önceki yıla göre orman yangınları konusunda biraz daha rahat bir dönem geçirdik. 2022 yılı orman yangını sezonunda 42 orman yangınında toplam 289 hektarlık alan zarar gördü. Tabi sadece ormanlar değil tarım arazilerimiz de zarar gördü. Oradan başlayan yangınların orman arazine sıçramasıyla farklı zararlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine geçen yılda 52 tarım alanında 137 hektarlık alan zarar gördü. Toplamda baktığımızda ise Aydın'da geçtiğimiz yıl 426 hektarlık alanımız zarar gördü. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda her yıl kararlar alıyoruz ve bu kararların uygulanması konusunda bütün kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Beklentimiz alınan bu kurallara herkesin büyük bir titizlikle uyması ve bu konuda duyarlı olması” şeklinde konuştu.

“Daha yeşil bir dünya için”

Özellikle tarımsal alanlarda anız ve çöp yakımı konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunan Vali Aksoy; “Zaman zaman tarımsal alanlardaki çöpleri yakma bahanesiyle başlayan ve ormanlara sıçrayan yangınlar yaşadık gördük. Temennimiz bu almış olduğumuz kararlara vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin tam olarak riayet etmesi ve bu tür olumsuz bir durumla karşılaşmamamız. Bu yönüyle bundan sonraki süreçte de herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugünkü ağaçlandırma seferberliği Türkiye'nin daha yeşil bir ülke olmasına ve duyarlılığın daha üst noktaya taşınmasına katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir dünya, Türkiye ve Aydın için çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında programa katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, jandarma ekipleri ve yurtlarda kalan üniversiteli gençler fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapan Vali Aksoy, öğrencilere ormanların önemini kısaca anlatarak, dikilen fidanlara birlikte can suyu verdi.

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