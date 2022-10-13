Aydınlı gazeteci kitabı için destek bekliyor

1869 yılından itibaren Aydın ve ilçelerinde çıkan ya da halen yayında olan 236 gazete, 62 dergi, 86 kurum ve sivil toplum kuruluşu yayını ve 58 okul yayınına ulaştığını belirten Karagöl, “Aydın, Nazilli ve Söke Kütüphaneleri başta olmak üzere Ankara, İzmir ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanelerinde aylarca araştırma yaptım. Yüzlerce kişiye ulaşarak yayınlar hakkında bilgi ve belge topladım. Halen kitabımızda yer alan yayınları çıkaran, görev yapmış, tanıdığım tüm gazetecilere ve onların yakınlarına tek tek ulaşmaya çalışıyorum. Hazırlamış olduğum yayınlar dizinini sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Yanlış ve eksik bilgiler konusunda gazeteci meslektaşlarım bana ulaşarak düzeltiler. Çalışmamız Aydın Basını için tam bir kaynak kitap olacak. Bu konuda hassas olmak ve doğruyu bilgiye ulaşmak çok önemli. Aydın’ın tarihini yazıyoruz ve bir isim, bir tarih ya da başka bir ifadeyi yanlış kullanamayız” şeklinde konuştu.

“Tüm yayınlar yeniden dizildi”

“Aydın Basın Tarihi” kitabında yer alan yayınların resimlerinin görsel açıdan kusursuz olması için tüm gazetelerin dijital olarak yeniden tasarlandığını ifade eden kitabın yazarı Orhan Karagöl; “Diğer illerde çıkan basın tarihi ile ilgili kitapların tasarımlarının iyi olmadığını gördük. Bunun sebebi yayınların görsellerinin fotoğrafının çekilerek ya da taranarak kullanılmasıydı. Bu sebeple “Aydın Basın Tarihi” kitabımızda görselini elde ettiğimiz tüm yayınları dijital ortamda yeniden tasarladık. Basit bir tanımla yaklaşık 1.200 sayfa gazetenin birinci sayfası yeniden dizildi. Bu arada Osmanlı Türkçesi ile basılan 8 gazeteyi de hem tercüme ettik hem de Osmanlıca olarak yeniden dizdik ve yayın görsellerinin kusursuz olmasını sağladık” dedi.

“Çalmadık kapı bırakmayacağım”

“Aydın Basın Tarihi” adlı çalışmasının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ifade eden Karagöl, “Pandemiden dolayı kütüphanelerin kapalı olması araştırmamın gecikmesine neden oldu. Ama sonunda araştırma kısmını bitirebildik. Çok kısıtlı olan bütçemizle defalarca İstanbul, Ankara, İzmir’e ve Aydın’ın ilçelerine gitmek zorunda kaldım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve iki tane iş insanı dostumun maddi destekleri olmasa “Aydın Basın Tarihi” kitabımızın hazırlıklarını bitiremezdik. Şu an tasarım aşamasında olan kitabımızı, 10 Ocak Çalışan Gazeteler Günü’ne yetiştirmek için çalışıyoruz. Aydın’ın tarihini yazıyorum ama bu konuda destek bulmakta çok zorlanıyorum. Kendi imkanlarımla bir yere kadar. Şimdi kitabımı bastırmak için yine çalmadık kapı bırakmayacağım” şeklinde konuştu.