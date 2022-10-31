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Aymes Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi açıldı

Aydın Ticaret Odası tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, VOC-Test Merkezleri III Program kapsamında kurulan AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’nin açılış töreni 28 Ekim 2022 tarihinde AYTO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

Aydın Haberleri 31.10.2022, 19:09
Aymes Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi açıldı
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Aydın Ticaret Odası tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, VOC-Test Merkezleri III Program kapsamında kurulan AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’nin açılış töreni 28 Ekim 2022 tarihinde AYTO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

Törene, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülken, Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu ve Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AYTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin de katıldığı toplantıda, proje süresince gerçekleştirilen faaliyetleri anlatıldığı bir sunum ve gıda sektörü bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde mesleki yeterlilik ve belgelendirme alanında gündemde olan destek ve teşvikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

Açılış konuşmalarında nitelikli ve belgeli iş gücü ile daha iyi bir üretim, ambalajlama, daha iyi ihracatın vurgusunu yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “Yüzlerce proje içerisinden projemizin birinci seçilmesini sağlayarak bu projeye emek veren tüm personelimize, projemize gıda sektöründeki bilgi ve deneyimleri ile katkı sağlayan sektör komitelerimize ve projemize destek olan, ilgi gösteren tüm Üyelerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Aydın’ımızı ilgilendiren meslek gruplarında çalışmalarımızı yaparak projemizi başarı ile tamamladık. Merkezimiz Aydın ve TR-32 Bölgesi ile başlayıp Türkiye genelinde gıda paketlemenin söz konusu olduğu hangi sektör varsa o sektörün iş ve işlemlerini AYMES belgelendirme hizmeti ile geliştireceğiz. Bu vesileyle, AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’mizin Odamıza, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını, ekonomimize katkı koymasını temenni ediyorum” dedi.

#Aymes Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi açıldı #Osman Selçuk Aldemir #hakan ülken #genel #güncel #Kent09 #haberler #Aydın Haberleri
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