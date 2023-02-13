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Başkan Atabay Deprem bölgesine gitti

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, depremin en şiddetli yaşandığı illerin başında gelen Hatay ve Adıyaman’a gitti.

Aydın Haberleri 13.02.2023, 16:35
Başkan Atabay Deprem bölgesine gitti
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Kahramanmaraş’ta 7.8 ve 7,6 şiddetinde gerçekleşen 10 ilimizde binlerce can kaybına ve büyük hasara neden olan depremin ilk anlarından itibaren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatıyla harekete geçen Didim Belediyesi ekipleri, yaraların bir an önce sarılması için Didimli vatandaşlarla birlikte seferber olmuş, yardım kamyonları, iş makineleri ve ekiplerini bölgeye sevk etmişti. Depremin en çok zarar verdiği illerin başında gelen Hatay ve Adıyaman’a giden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bölgede bulunan Didim Belediyesi ekiplerinin sürdürmüş olduğu çalışmaları yerinde takip etti.

Deprem bölgesinde görevli Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyeleri ile bir araya gelip bölgedeki son durum hakkında bilgi alan ve Didim Belediyesi’nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Atabay, “Vatandaşlarımızın seslerine ses olabilmek, sorunlarını çözebilmek için çalışıyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Belediyemiz personellerine ve canla başla çalışan herkese kolaylıklar diliyorum.” dedi.

#Başkan Atabay Deprem bölgesine gitti #ahmet deniz atabay #Aydın Haberleri #genel #güncel #Kent09 #deprem
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