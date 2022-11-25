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Başkan Atay 25 Kasım’da Kadınları yalnız bırakmadı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Aydın Haberleri 25.11.2022, 17:41
Başkan Atay 25 Kasım’da Kadınları yalnız bırakmadı
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Efeler Kent Konseyi ile kadın dernekleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde, kadına yönelik şiddete “dur” demek ve bu konuda farkındalık yaratabilmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerini üzerinde taşıyan kadınlar, yüzlerini beyaza boyayarak sokak tiyatrosu düzenlediler. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin de destek verdiği tiyatro, dans ve pantomim gösterileri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Başkan Atay: “barınma ihtiyaçlarını sağlayacağız”

Duygusal anların yaşandığı programda konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “40 yıllık siyasetçiyim lakin daha önce yaşadığımız acılı olaylarla ilgili anılarımızın tazelendiği bir ortamda nasıl konuşulur inanın ki bilmiyorum. Duygularım çok yoğun. Böylesi anlamlı bir etkinlikte emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir insanı öldürmeyi bir kadına şiddet uygulamayı erkekler kendilerine nasıl hak olarak görüyorlar bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neredeyse her gün bir kadın cinayete kurban gidiyor. Kendilerine seni seviyorum diyen insanlar tarafından katlediliyorlar. İnsan sevdiğine bunu nasıl yapabilir? İnsan değer verdiğine nasıl zarar verebilir? Bunu düzeltmek hepimizin görevi. Bana düşen de bir görev var. Efeler Belediyesi olarak, şiddete uğradığını söyleyip Kent Konseyine veya kadın derneklerine başvuran kadınların barınma ihtiyacını biz karşılayacağız. Bu ülkeyi kurtarırsa kadınlar kurtaracak. İnanın bana. Ümit ediyorum ki bir sonraki 25 Kasım’a kadar ülkemizde kadına yönelik hiçbir şiddet olayı yaşanmaz. Böylelikle biz de burada daha mutlu bir şekilde toplanmış oluruz. Efeler Belediyesi olarak her zaman kadın vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özge Çelik de konuşmasında kadına karşı şiddetin yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada büyük bir problem olduğunu vurgulayarak, “Bugün uluslararası bir gün, Bugün kadınların şiddete karşı farkındalık yaratabileceği özel bir gün. Bizler bunları hak etmedik, hak etmiyoruz. Kadınlarımız bunları yaşadılar ve hiçbiri hak etmedi. Umuyoruz ki ileride gençlerimiz, kadınlarımız bu acıları yaşamazlar” diye konuştu.

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