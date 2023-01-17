Başkan Atay'dan Efeler'e bir yeni park daha

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçenin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması amacının yanında vatandaşların kentteki her adımında daha sosyal yaşam sürmeleri için projelerine ara vermeden devam ediyor. Efeler Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Gençlik Parkı, 18 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Marka Kent Efeler vizyonuyla çalışan Başkan Atay, tüm vatandaşları Gençlik Parkı’nın açılışına davet etti. Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efeler’imizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırmaya devam ediyoruz. 18 Ocak Çarşamba günü Fatih Mahallesi Çevre Bulvarı 1126. Sokak’ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.