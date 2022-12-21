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Başkan Atay, yeni kapalı pazar yerinin temelini attı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Adnan Menderes Mahallesi sakinlerine söz verdiği kapalı pazar yerinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği kapalı pazar yerindeki inşaat çalışmaları Başkan Atay’ın butona basmasıyla başladı. 

Aydın Haberleri 21.12.2022, 19:39
Başkan Atay, yeni kapalı pazar yerinin temelini attı
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Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı Yahya Kemal Caddesi adresinde yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak kapalı pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ile çok sayıda vatandaş temel atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu Başkan Atay’ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temel atma töreni dolayısıyla Başkan Atay’a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından yapılacak olan Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin temel atma törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Halka dönük gerçekleştirdiği sosyal projelerden dolayı Efeler Belediyemizi ve Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’ı tebrik ediyor; açılışa katılan Efelerli tüm Efelerli vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Atay: “Hizmete duyulan özlemi hep birlikte gördük”

“Değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Çok büyük bir onur verdiniz bize, Efeler halkına. Adnan Menderes Mahallemizi onurlandırdınız bugün. Hizmete ne kadar özlem duyduğumuzu hep birlikte gördük” diyerek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır siyaset yaptığımız süre içerisinde görevimiz insanların hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, onların mutlu bir yaşam sürebilmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak oldu. Belediye Başkanlığı adaylığım süresince belirli sözler verdim. Adnan Menderes Mahallesi’yle ilgili olarak da en büyük talep pazar yeriyle ilgiliydi. Hatta bir gün kadınlarla bir toplantı yaptık. O toplantıda bir büyüğümüz ‘Oğlum, bir şey istiyorum’ dedi. ‘Nedir’ diye sordum. ‘Lütfen oğlum, biz mahallemize bir tane pazar yeri istiyoruz, özellikle kadınlar olarak çok mağduruz’ dedi. Söz vermiştim. Sözümüzü yerine getiriyoruz ve bugün bu temeli atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun hepimize.” 

Efeler Belediyesi’nin ürünleri de satılacak

Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri’nde belediyenin ürettiği şevketi bostan, enginar, karakılçık buğdayı gibi ürünlerin de satışının yapılacağını belirten Başkan Atay, “Belediyemize intikal eden tarlaların hepsinde üretim yapıyoruz. Enginar, şevketibostan, kekik, karakılçık buğdayı ve benzeri birçok çeşit ürünler yetiştiriyoruz. Bu ürettiğimiz ürünler için de fabrika kurduk. Bu fabrikamızda sadece kadınlar çalışıyor. Ürünlerimize katma değer kazandırdık ve istihdam yarattık. Bunu çok önemsiyorum, sadece kadınların çalıştığı bir fabrika kurduk. Türkiye’de benzeri olmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Kadınlar bizim için çok önemli. Bu pazar yerini de kadınlar için kuruyoruz. Burayı yapmamızın tek nedeni kadınların farklı mahallelere, uzak yerlere gitmek zorunda kalmadan kendi mahallelerinde, evlerine en yakın noktada alışverişlerini yapabilmeleri. Sizler için yapıyoruz hanımefendiler. Kadınların mutlu olması, çalışarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri çok önemli. Onlar mutlu oldukça ev mutlu olur, ev mutlu oldukça mahalle mutlu olur, mahalle mutlu oldukça toplum mutlu olur. İnanın kadınların mutlu olduğu hiçbir toplumda kavga yoktur. Biz kadınların mutlu olduğu, çalışabildiği bir toplum oluşturmak istiyoruz. Çalıştığının karşılığını alabildiği ve zenginleştiği bir Efeler oluşturmak istiyoruz. Marka değeri olan bir ilçe için çaba sarf ediyorum. Bunun için ne gerekiyorsa ama ne gerekiyorsa yapmaya söz veriyorum. Hiçbir güç ama hiçbir güç bunu gerçekleştirmemizin önünde engel olamayacak. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar Yeri hayırlı olsun” diye konuştu.

Muhtar Uygun’dan Başkan Atay’a hizmet teşekkürü

Başkan Atay’a mahallelerinde yapılan hizmetler için teşekkür eden Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, “2014 Yerel Seçimleri’nden sonra ‘Semt pazarımızı istiyoruz’ diye bir imza kampanyası başlattık. Bin 731 imzalı talep dilekçemizi 5 Eylül 2014 tarihinde Efeler Belediye Başkanlığı’na verdik. Dilekçeyi üst yazıyla valilik ve kaymakamlık makamları ve tüm siyasi partilerin ilçe başkanlıklarıyla paylaşarak talebimize destek istedim. Tabii yıllar geçti. 2019 Yerel Seçimleri sonrasındaki Mayıs ayının son günlerinde verilen iftar yemeği programında Başkanım Sayın Mehmet Fatih Atay, şu an bulunduğumuz alana kapalı pazar yeri yapacağı müjdesini ve sözünü verdi. Kendilerine hiç şüphesiz inandım ve güvendim. Üç yıldır mahalle sakinlerinin bu konuda yönelttikleri sorulara ‘Başkanım Mehmet Fatih Atay yapacağım diyor, lütfen sabredelim’ diye cevap verdim. Allah’a sonsuz şükürler olsun bugünlere geldik. Rabbim inşallah inşaat sürecini kazasız belasız tamamlamayı nasip eder. Sayın başkanım ve ekibi, Adnan Menderes Mahallemizde 171 çocuğa hizmet veren gündüz bakımevini ve kitap kafeyi açtı. Altyapı çalışmasıyla 503 ve 516. Sokak’ı çevre kirliliğinden kurtardı. 562. Sokak’ta asfalt yol çalışması yaparak buralarda yıllar süren toz, toprak mağduriyetine son verdi. Mahallemizde Süleyman Seba Parkı’nı hizmete açtı. Ve yine mahallemizin çeşitli sokaklarında üstyapı parke taşı kaplama çalışmalarını gerçekleştirdi. Sayın Başkan Mehmet Fatih Atay ve tüm ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, hız kesmeyen hizmetlerinizi sağlıklı ve başarılı bir şekilde sürdürmenizi temenni ediyorum. Kapalı Pazar Yerimiz mahallemize ve Efeler İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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